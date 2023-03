Gedenkfeier nach gewaltsamem Tod von zwölfjähriger Luise in Freudenberg

Im nordrhein-westfälischen Freudenberg wird am Mittwoch (18.00 Uhr) der vor eineinhalb Wochen getöteten zwölfjährigen Luise gedacht. Angehörige und enge Wegbegleiter der Gestorbenen versammeln sich in der örtlichen evangelischen Kirche. Die Trauerfeier wird über einen Audiostream in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule übertragen. Dort werden mehrere hundert Trauergäste erwartet - vor allem Mitschülerinnen und Mitschüler der Getöteten.