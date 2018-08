Gedenkfeier zum 30. Jahrestag der Flugkatastrophe von Ramstein

In Ramstein in der Pfalz findet am Dienstag (13.00 Uhr) eine Gedenkfeier für die Opfer der Flugkatastrophe vor 30 Jahren statt. An dem Gottesdienst nimmt auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teil. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in der Pfalz waren am 28. August 1988 bei einer Flugschau 70 Menschen gestorben und mehr als tausend Menschen verletzt worden.

Drei Militärjets einer italienischen Kunstflugstaffel kollidierten damals in der Luft, ein Jet stürzte in die Menschenmenge. In der vergangenen Woche erinnerte bereits der Mainzer Landtag in einer Gedenkstunde an die Opfer der Flugkatastrophe.