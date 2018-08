Gedenkstunde im Mainzer Landtag für Opfer der Flugkatastrophe von Ramstein

Der rheinland-pfälzische Landtag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer der Flugkatastrophe von Ramstein vor 30 Jahren erinnert. "Wir werden Ramstein nicht vergessen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch im Mainzer Parlament. An der Gedenkstunde nahmen auch Hinterbliebene der Opfer teil.

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in der Pfalz waren am 28. August 1988 bei einer Flugschau 70 Menschen gestorben und mehr als tausend Menschen verletzt worden. Drei Militärjets einer italienischen Kunstflugstaffel kollidierten damals in der Luft, ein Jet stürzte in die Menschenmenge.

Die Gedenkstunde sei auch ein Zeichen dafür, dass die Katastrophe im Gedächtnis der Rheinland-Pfälzer lebendig sei und bleiben werde, versicherte Ministerpräsidentin Dreyer. An die Adresse der von dem Unglück Betroffenen sagte sie: "Wir sind bei Ihnen."

In einer Gesprächsrunde sprachen im Mainzer Landtag auch zwei Betroffene über ihren Umgang mit dem Unglück. Marliese Witt hatte bei dem Flugzeugabsturz ihren 16 Jahre alten Sohn verloren. Marc Jung war damals vier Jahre alt und erlitt schwere Verbrennungen.

Landtagspräsident Hendrik Hering ( SPD) zeigte sich überzeugt, dass sich die Katastrophe "tief in das kollektive Gedächtnis" der Rheinland-Pfälzer eingegraben habe. Er kritisierte, dass den Betroffenen nach dem Unglück bei Entschädigungsfragen bürokratische Hürden in den Weg gelegt worden seien. Unabhängig von jeder Schuldzuweisung sei es ihm ein Anliegen, alle Betroffenen um "Vergebung dafür zu bitten, wie die Politik mit der Verantwortlichkeit für dieses schreckliche Ereignis umgegangen ist".