Gegner der Rentenreform demonstrieren an elftem Protesttag in Frankreich

Am elften Protesttag in Frankreich gegen die Rentenreform haben sich am Donnerstag etwas weniger Menschen als zuvor beteiligt. Am Nachmittag kam es erneut zu Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen in Paris und anderen Orten. In der Nähe des Pariser Restaurants "La Rotonde", in dem Präsident Emmanuel Macron einst seinen Wahlsieg gefeiert hatte, gerieten radikale Demonstranten und Sicherheitskräfte aneinander.