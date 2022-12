Geiselnahme in Dresdner Einkaufszentrum beendet

Die Polizei hat die Geiselnahme in einem Dresdner Einkaufszentrum beendet. Die beiden Geiseln seien befreit worden, sie seien "augenscheinlich äußerlich unverletzt" und würden medizinisch betreut, teilten die Beamten am Samstagnachmittag mit. Damit bestehe nun "keine Gefahrensituation mehr".

Unklar blieb zunächst die Lage des Tatverdächtigen. Ein Polizeisprecher wollte auf Anfrage dazu keine Angaben machen.

Die Geiselnahme hatte sich am Vormittag in der Altmarktgalerie in der Dresdner Innenstadt ereignet. Das Einkaufszentrum blieb laut Polizei zunächst weiter geschlossen. Die sonstigen Sperrungen in der Innenstadt würden aber aufgehoben.