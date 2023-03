Georgien zieht Gesetz zu "ausländischen Agenten" nach massiven Protesten zurück

In Georgien ist ein geplantes Gesetz zu "ausländischen Agenten" nach russischem Vorbild vorerst gescheitert. Unter dem Eindruck tagelanger Straßenproteste in Tiflis erklärte die Regierungspartei am Donnerstag, das Gesetz werde zurückgezogen. In Russland wird ein ähnliches Gesetz seit 2012 genutzt, um gegen Kritiker vorzugehen. Die Opposition in der Ex-Sowjetrepublik rief dennoch dazu auf, weiter zu demonstrieren, so lange es keine "Garantien" für einen prowestlichen Kurs Georgiens gebe.