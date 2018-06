Gericht: Dieselfahrverbote sind bei fehlender Alternative zwingend

In Aachen könnte es demnächst Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben: Bis Anfang nächsten Jahres muss die Luft in Deutschlands westlichster Großstadt sauberer werden, entschied am Freitag das Aachener Verwaltungsgericht in einem mit Spannung erwarteten Urteil. Sollte es keine geeignetere Maßnahme zur Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte geben, müssten Fahrverbote zwingend ausgesprochen werden. (Az. 6 K 2211/15)

Die Aachener Gerichtsverhandlung über Dieselfahrverbote war die erste nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Februar. Das Bundesgericht in Leipzig hatte entschieden, dass Dieselfahrverbote als Mittel gegen überhöhte Werte von Stickstoffdioxid (NO2) grundsätzlich zulässig sind. Die Leipziger Richter verwiesen aber darauf, dass bei Fahrverboten die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben muss.

Kläger in dem Aachener Fall ist die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die auch in 27 weiteren deutschen Städten seit geraumer Zeit gerichtlich gegen Überschreitungen der NO2-Grenzwerte vorgeht. Das Aachener Gericht hob in seinem Urteil hervor, dass ein Dieselfahrverbot mit hoher Wahrscheinlichkeit das einzig geeignete Mittel sei, um schnellstmöglich die erforderliche Reduzierung der Stickstoffdioxid-Werte zu erzielen.

Andere Maßnahmen kämen zwar grundsätzlich auch in Betracht. Das Gericht könne sich aber nicht vorstellen, welche das sein sollten. Das beklagte Land NRW und die Stadt Aachen müssten sich daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Dieselfahrverbot ab dem 1. Januar 2019 einstellen und ein solches konkret vorbereiten. Gegen das Urteil ist Berufung beim Oberwaltungsgericht in Münster möglich.

Der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch nannte das Aachener Urteil eine "schallende Ohrfeige" für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Spätestens mit der Aachener Entscheidung weiß die Bundesregierung, wie auch die 27 weiteren Klagen der DUH für 'Saubere Luft' in Deutschland ausgehen werden", erklärte Resch.

"Wann wagt es diese Regierung, Recht und Gesetz auch gegen die in einem kriminellen Kartell zusammengeschlossenen Dieselkonzerne durchzusetzen?" Die Konzerne hätten über zehn Millionen Diesel-Pkw mit auf der Straße nicht funktionstüchtiger Abgasreinigungstechnik verkauft. "Merkel muss die technische Nachrüstung der Betrugsdiesel auf Kosten der Hersteller endlich durchsetzen", forderte Resch.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, erklärte, mit dem Urteil in Aachen steige der Druck auf die Automobilindustrie, "endlich ihren Widerstand gegen Hardware-Nachrüstungen für ältere Dieselautos aufzugeben". "Es ist lange bekannt, dass Städte mit zu hohen Stickoxid-Werten mit ihren Maßnahmen das Problem abmildern, aber nicht lösen können." Keine Stadt wolle Fahrverbote "und die Städte tun alles, um sie zu vermeiden".

"Aber es liegt nicht in ihrer Hand, ob Fahrverbote am Ende zu verhindern sind", fügte Dedy hinzu. Es könne sein, dass solche Maßnahmen für einige Städte von Gerichten erzwungen würden. "Kurz vor diesem Punkt stehen wir jetzt nach dem Aachener Urteil. Das sollte ein Weckruf für alle sein, die meinen, man könne Fahrverbote per politischer Erklärung ausschließen."