Gerichtsbeschwerde bringt Verkauf von Ferienflieger Niki an IAG ins Wanken

Die Übernahme des österreichischen Ferienfliegers Niki durch die britisch-spanische Holding IAG könnte doch noch platzen: Das österreichische Fluggastrechteportal Fairplane hat beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin Beschwerde gegen das Insolvenzverfahren in Deutschland eingelegt und könnte nun einen neuen Prozess erzwingen, wie die Insolvenzverwaltung der Fluggesellschaften Niki und Air Berlin am Mittwoch ausführte. Damit ist die Zukunft der Airline wieder ungewiss.

Das Amtsgericht bestätigte am Mittwochvormittag den Eingang der Beschwerde eines "Kleingläubigers" mit einer Forderung von lediglich rund 1800 Euro. Diese allerdings könnte den Übernahmedeal gefährden. Wie der Sprecher des Insolvenzverwalters Lucas Flöther, Christoph Möller ausführte, ist der Aufkauf von Niki "hinfällig", sollte der Beschwerde stattgegeben und ein neues Insolvenzverfahren in Österreich eröffnet werden.

In diesem Fall seien die Kaufverträge nicht mehr gültig und müssten neu verhandelt werden, fuhr er fort. Sollte das Gericht die Beschwerde ablehnen, muss sich das Landgericht Berlin damit beschäftigen. Das Amtsgericht erklärte am Mittwoch, eine Entscheidung werde es voraussichtlich am Donnerstag geben.

Das österreichische Portal Fairplane zweifelte mit seiner Beschwerde die Zuständigkeit des Amtsgerichts Charlottenburg an, das mit Beschluss von Mitte Dezember die vorläufige Insolvenzverwaltung für Niki angeordnet hatte. Vielmehr befinde sich aber der "maßgebliche Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen" am Sitz von Niki in Wien, argumentierte Fairplane.

Wie der österreichische "Kurier" berichtete, ist Fairplane der Ansicht, dass durch ein Insolvenzverfahren in Österreich die Interessen der dortigen Gläubiger besser vertreten werden könnten. Niki ist eine Tochterfirma der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin und war zunächst nicht pleite. Eigentlich wollte die Lufthansa den Ferienflieger übernehmen, trat dann aber von ihrer Kaufabsicht zurück. Daraufhin meldete auch Niki Mitte Dezember Insolvenz an.

In der vergangenen Woche dann wurde bekannt, dass Niki zu großen Teilen an den British-Airways-Mutterkonzern IAG verkauft werden soll. Erwerben will IAG die Fluglinie für die spanische Tochter, den Billigflieger Vueling, für 36,5 Millionen Euro. Eigentlich sollte der Verkauf bis Ende Februar vollzogen sein, von den rund tausend Beschäftigten sollten etwa 740 übernommen werden. Diese Pläne könnten nun ins Wanken geraten.

Interesse an der Übernahme hatte auch der Gründer von Niki, der frühere Rennfahrer Niki Lauda, angemeldet. Kurz vor der Mitteilung zum erfolgreichen Vertragsabschluss war aber bekannt geworden, dass Flöther exklusiv mit der IAG verhandelt.