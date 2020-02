Gesamter Zugverkehr in Bayern wegen Wintersturm "Sabine" eingestellt

Wegen des schweren Wintersturms "Sabine" hat die Deutsche Bahn am Montag den gesamten Verkehr in Bayern eingestellt. Die Wetterlage lasse Zugfahrten bis auf Weiteres nicht zu, teilte das Unternehmen mit. Bereits seit Sonntag ist bundesweit der gesamte Fernverkehr der Bahn gestoppt. Tief "Sabine" zieht derzeit mit Sturm- und Orkanböen über Deutschland, es gab Verletzte und Schäden.

Am Münchner Flughafen wurden nach Betreiberangaben am Montag von den Airlines mehr als 400 Flüge gestrichen. "Sabine" zieht seit Sonntag in Nord-Süd-Richtung über Deutschland. Während sich die Lage im Norden bereits wieder entspannt, tritt der Sturm den Süden am Montag mit voller Wucht. Für Baden-Württemberg und Bayern gelten praktisch flächendeckend amtliche Unwetterwarnungen.

Der regionale Zugverkehr in Baden-Württemberg begann nach Angaben der Bahn am Montagmorgen derweil um 08.00 Uhr. Wie es auf den einzelnen Strecken konkret aussehe, sei aber von der witterungsbedingten Situation abhängig. Erst müssten die Lage erkundet und etwaige Schäden beseitigt werden.

Bundesweit waren Feuerwehren und Polizei wegen des Sturms seit Sonntag im Dauereinsatz, es gab unzählige Einsätze wegen umgestürzter Bäume und umherfliegender Gegenstände. Viele Straßen waren zeitweise blockiert, darunter auch Autobahnen und Bundesstraßen. In den allermeisten Fällen blieb es aber bei Sachschäden, gravierende Zwischenfälle blieben zumeist aus. Es gab aber auch mehrere Verletzte.

In Saarbrücken wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt, als ein Baum auf einem Klinikparkplatz auf sie fiel. Eine zweite Frau wurde dabei nach Angaben der Polizei ebenfalls verletzt. Zu einem spektakuläreren Sturmschaden kam es in Frankfurt am Main, wo der Ausleger eines Baukrans in das Dach des Frankfurter Doms stürzte und dort steckenblieb.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst erreichten die Windgeschwindigkeiten auf exponierten Berggipfeln am Montag teils rund 170 Stundenkilometer, so auf dem Brocken im Harz und auf dem Feldberg im Schwarzwald. In tieferen Lagen unterhalb von 800 Metern wurden ebenfalls deutlich über hundert Stundenkilometer erreicht - Spitzenreiter waren das rheinland-pfälzische Dörrmoschel-Felsbergerhof mit 134 Stundenkilometern und das bayrische Stötten mit Tempo 129.