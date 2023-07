Gesetzentwürfe zu Neuregelung der Sterbehilfe scheitern im Bundestag

Der Versuch einer gesetzlichen Neuregelung der Sterbehilfe ist im Bundestag gescheitert. In namentlichen Abstimmungen verfehlten beide vorliegenden Gesetzentwürfe am Donnerstag die Mehrheit im Plenum. Damit bleibt der aktuelle Zustand zunächst bestehen: Der assistierte Suizid ist legal - ein Gesetz mit verbindlichen Vorgaben zum Schutz der Sterbewilligen und der Assistierenden gibt es aber weiterhin nicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer "gewissen Rechtsunsicherheit", die weiter herrsche.

Mit großer Mehrheit angenommen wurde im Plenum hingegen ein Antrag, mit dem der Bundestag die Bundesregierung zum Aufbau eines "deutschlandweiten Suizidpräventionsdiensts" auffordert. Dieser Dienst solle Menschen mit Suizidgedanken und ihren Angehörigen "rund um die Uhr online und unter einer bundeseinheitlichen Telefonnummer" zur Verfügung stehen, heißt es in dem Antrag. Lauterbach kündigte für den Herbst die Vorlage eines derartigen Konzepts an.

Den Abgeordneten des Bundestags hatten zwei Gesetzentwürfe mit Vorschriften etwa zu Beratungspflichten für Sterbewillige und zum Procedere bei der Verschreibung todbringender Medikamente vorgelegen. Sie sahen für die Inanspruchnahme unterschiedlich hohe Hürden vor. Beide Anträge verfehlten in den Abstimmungen, in denen die Abgeordneten ohne Fraktionszwang votieren konnten, eine Mehrheit.

"Es gibt so unfassbar viele Menschen dort draußen, die es sich wünschen, selbstbestimmt gehen zu dürfen, wenn der Zeitpunkt für sie gekommen ist", sagte die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr in der Debatte. Sie ist Mitinitiatorin eines Entwurfs, der Sterbehilfe grundsätzlich straffrei stellen sollte.

Der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci warb für einen von ihm mit verfassten Antrag, der Sterbehilfe nur unter strengen Bedingungen erlauben machen sollte. "Lassen Sie uns den begleiteten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern", sagte er. Der Castellucci-Antrag sah Strafen von bis zu drei Jahren Haft bei Verstößen gegen die Sterbehilfe-Regeln vor.

In einem Grundsatzurteil hatte das Bundesverfassungsgericht vor drei Jahren ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben formuliert. Das bis dahin geltende Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe erklärte es für verfassungswidrig. Seitdem wird Sterbehilfe in Deutschland ohne gesetzliche Vorgaben praktiziert. Viele rechtliche Fragen - etwa zur Verschreibung todbringender Medikamente - sind dabei ungeklärt.

Nach dem Scheitern einer Gesetzesregelung im Bundestag sieht Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Gerichte am Zug. Er gehe davon aus, dass jetzt offene Fragen im Zusammenhang mit der Sterbehilfe mangels gesetzlicher Vorgaben von Gerichten geklärt werden müssten, sagte Lauterbach in Berlin. Er lasse nun in seinem Ministerium prüfen, wie etwa die Abgabe des Stoffes Pentobarbital, der zur schmerzfreien Sterbehilfe eingesetzt wird, geregelt werden könne.

Kirchen und Sozialverbände reagierten mit Bedauern auf das Scheitern einer Sterbehilfe-Regelung im Bundestag. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wiesen in getrennten Erklärungen darauf hin, dass sie eine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe weiter für nötig hielten.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte es hingegen als "richtig", dass der Bundestag noch keine Entscheidung getroffen hat. "Nun haben wir Zeit für die noch nicht ausreichend geführte gesamtgesellschaftliche Debatte", erklärte Reinhardt.

Unklar blieb nach der Abstimmung, ob es in absehbarer Zukunft einen Neuanlauf für ein Sterbehilfe-Gesetz geben soll. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast, die an dem Helling-Plahr-Vorschlag beteiligt war, sagte dem Sender Phoenix: "Ich denke, diese Legislaturperiode wagt man es nicht noch einmal."

Der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser, der den Castellucci-Vorschlag unterstützte, kündigte hingegen Beratungen innerhalb dieser Gruppe über einen neuen Anlauf an. Die "Nicht-Entscheidung" des Bundestags schaffe eine "unbefriedigende Situation", kritisierte er.