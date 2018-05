Gesuchter Togoer bei Großeinsatz in Ellwanger Flüchtlingsunterkunft gefasst

Nach der von Bewohnern vereitelten Abschiebung eines jungen Togoers ist die Polizei am Donnerstag mit einem Großaufgebot in das betroffene Flüchtlingsheim in Ellwangen eingerückt. Bei der Razzia seien der gesuchte 23-Jährige in Gewahrsam genommen und umfangreiche Durchsuchungen vorgenommen worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Ziel sei es gewesen, ein sich möglicherweise bildendes Netzwerk aus Bewohnern zu zerschlagen, die sich Behörden widersetzten.

"Wir werden keine rechtsfreien Räume entstehen lassen", sagte der Vizepräsident der Polizeidirektion Aalen, Bernhard Weber, vor Journalisten in einer ersten Einsatzbilanz. Die Behörden hätten nach der gescheiterten Abschiebung in der Nacht zum Montag "deutliche Hinweise" darauf gefunden, dass sich Teile der Bewohner gezielt organisiert hätten, um behördliche Maßnahmen zu unterbinden. "Das kann man nicht zulassen."

Nach Angaben der Einsatzkräfte hielt sich der 23-Jährige in seinem Zimmer auf und wurde in Gewahrsam genommen. Während des von mehreren hundert Beamten begleiteten Einsatzes hätten zudem 23 Bewohner teils massiv Widerstand geleistet und seien vorläufig festgenommen worden. Zudem wurden neben dem Togoer weitere zehn Unruhestifter in andere Flüchtlingsheime verlegt.

Das solle die vermuteten Strukturen dauerhaft "kappen", sagte Thomas Deines, Referatsleiter im für die Einrichtung zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart. Er sprach von einem "absolut singulären Vorgang". Eine Reaktion auf das Geschehen in der Unterkunft sei unausweichlich gewesen.

In der Nacht zum Montag hatten nach Polizeiangaben rund 150 bis 200 Flüchtlinge in der Unterkunft im Ostalbkreis durch aggressives Verhalten die Abschiebung des 23-Jährigen durch mehrere Polizisten verhindert. Die Beamten hatten den Mann, gegen den eine Abschiebeverfügung vorlag, schon in Gewahrsam genommen und zum Streifenwagen gebracht. Sie ließen ihn wegen der Drohkulisse allerdings wieder frei und zogen sich zurück.

Polizeieinsatzleiter Peter Hönle sagte am Donnerstag, der zeitliche Verzug bei der Razzia sei Absicht gewesen. Die Bewohner hätten mit einer unmittelbaren Reaktion gerechnet, die Einsatzkräfte hätten aber ein "Überraschungsmoment" nutzen wollen. Außerdem sei es so möglich gewesen, genauere Informationen über Beteiligte und das Netzwerk zu sammeln.

Bei dem Einsatz versuchten der Polizei zufolge elf Bewohner, sich durch Sprünge aus Fenstern der Kontrolle zu entziehen. Davon verletzten sich zwei. Insgesamt gab es elf verletzte Bewohner und einen verletzten Polizisten. Nach Angaben des Rettungsdienst wurden drei Bewohner ambulant in Kliniken behandelt, mehrere weitere wurden auf dem Gelände versorgt. Der Beamte verletzte sich laut Polizei während des Einsatzes ohne Beteiligung Dritter.

Die Behörden nutzten die Durchsuchung zugleich, um kriminelle Aktivitäten auszumachen. Das Landeskriminalamt unterstützte die Maßnahmen unter anderem mit Spezialisten zum Aufspüren von Drogenverstecken. Nach der Razzia leitete die Polizei gegen zwölf Bewohner Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Drogendelikten, des Diebstahls von Kleidungsstücken, des Hausfriedensbruchs oder wegen ausländerrechtlicher Delikte ein.

Laut Deines förderte die Razzia einer ersten Auswertung nach allerdings "keine größeren Dinge" zu Tage, deren Existenz die Behörden "nicht geahnt hätten". Die Ergebnisse müssten nun genauer untersucht werden. Er betonte zugleich, nur einige Bewohner seien in den Fokus der Behörden geraten. Auch Einsatzleiter Hönle erklärte, die Durchsuchungen hätten sich auf Bewohner in genau umrissenen Gebäudebereichen beschränkt.

Die Existenz eines Netzwerks hatten die Behörden nach eigenen Angaben unter anderem aus der Tatsache geschlossen, dass sich die bis zu 200 Menschen bei der vereitelten Abschiebung vom Montag trotz nächtlicher Uhrzeit in kurzer Zeit versammelt hätten. Außerdem habe es Erkenntnisse über an strategischen Stellen auf dem Gelände postierte Beobachter mit Handys gegeben, die offenbar Informationsketten in Gang gesetzt hätten.