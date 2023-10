Gesundheitsministerium: Mindestens 198 Todesopfer im Gazastreifen

Ein Mann mit einem weinenden Mädchen in Gaza

Nach dem Beginn eines Großangriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind bei israelischen Angriffen im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens 198 Menschen getötet worden. Mindestens 1610 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium in dem von der radikalen Hamas-Organisation regierten Palästinensergebiet am Samstagnachmittag.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen einen beispiellosen Angriff auf Israel mit tausenden Raketen und Kämpfern am Boden gestartet, Israel flog daraufhin Luftangriffe auf den Gazastreifen. Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, sein Land befinde sich "im Krieg" mit der Hamas. Nach Angaben israelischer Rettungskräfte wurden in Israel mindestens 40 Menschen erschossen und hunderte weitere verletzt.