Gewerkschaftsmitglieder stimmen für Tarifeinigung mit der Bahn

Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben mehrheitlich für die in einer Schlichtung ausgehandelte Tarifeinigung mit der Deutschen Bahn (DB) gestimmt. An der Urabstimmung der EVG beteiligten sich rund zwei Drittel aller Mitglieder, rund 52 Prozent von ihnen stimmten für die Annahme der Schlichterempfehlung und somit gegen unbefristete Streiks, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Laut DB ist es die teuerste Lohnerhöhung in der Geschichte des Konzerns.