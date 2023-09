Gewitter und Starkregen in weiten Teilen Deutschlands erwartet

In weiten Teilen Deutschlands werden für den späten Dienstagnachmittag und den Abend Unwetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnte vor gebietsweise starken Gewittern an der Nordseeküste in Niedersachsen und im südlichen Baden-Württemberg. Auch für Teile des Saarlands, von Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurden schwere Gewitter angekündigt.

Zunächst soll es von Westfalen über Ostniedersachsen bis nach Rügen teils kräftig gewittern. Für den späten Nachmittag und den Abend kündigte der Wetterdienst dann im Westen teils schwere Gewitter an, die sich zur Mitte ausweiten. Dabei könne heftiger Starkregen auftreten. Auch in den südwestdeutschen Mittelgebirgen und am Alpenrand soll es am Nachmittag und Abend vereinzelt kräftig gewittern.

In der Nacht verlagere sich der Schwerpunkt des Starkregens in die Mitte und erreiche am Mittwochmorgen auch Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg, hieß es weiter. Für den Mittwoch werden vor allem in der Südosthälfte Deutschlands noch teils kräftige Gewitter mit Starkregen erwartet.

Am Dienstagmittag hatte es in Nordrhein-Westfalen bereits Starkregen gegeben. Wie die Polizei in Dortmund mitteilte, stand ein Abschnitt der Autobahn 2 komplett unter Wasser. Zudem kam es dort zu einem Verkehrsunfall, weswegen die A2 in Richtung Hannover zwischen Beckum und Oelde gesperrt wurde.