Geywitz: Deutschlandticket macht Leben auf dem Land attraktiver

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sieht das seit Montag geltende Deutschlandticket als wichtigen Beitrag für eine Steigerung der Attraktivität des Lebens auf dem Land. "Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, dort zu wohnen, wo sie gerne wohnen möchten", sagte Geywitz den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). Mit dem Deutschlandticket könnten sich viele Menschen "längere Pendelstrecken" leisten.

Gleichzeitig werde der Ausbau der digitalen Infrastruktur dabei helfen, auf dem Land zu leben, fügte Geywitz hinzu. "Wir müssen aber auch soziale Infrastrukturen stärken und so die Attraktivität in den ländlichen Regionen steigern."

Die Ministerin zeigte sich "sicher, dass das Ticket ein großer Erfolg wird". Für viele Menschen seien 49 Euro für ein Monatsticket "schon eine enorme Erleichterung".

Wer für das 49-Euro-Ticket ein Monatsabo abgeschlossen hat, darf dann bundesweit beliebig viele Fahrten im Regional- und Nahverkehr unternehmen. Das Ticket baut auf die Erfahrungen des Neun-Euro-Tickets vom vergangenen Sommer auf. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will so langfristig mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs motivieren.

Die Verkehrsbranche erwartet neben rund elf Millionen Bestandskunden, die von bisherigen Abos zum günstigeren Deutschlandticket wechseln, bis zu sechs Millionen neue Abonnenten. Zu kaufen gibt es das Ticket bei der Deutschen Bahn - auf der Website, in der Navigator-App oder in den Verkaufszentren - sowie bei zahlreichen Verkehrsverbünden und weiteren Dienstleistern, etwa in der App Dein Deutschlandticket.