Gipfel in New York: Guterres legt "Rettungsplan" für UN-Nachhaltigkeitsziele vor

Eine Zukunft ohne Armut, Hunger und Ungleichheit: Mit 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung will die UNO bis 2030 das Leben aller Menschen auf der Welt verbessern. Doch im aktuellen Tempo sind die allermeisten Ziele in sieben Jahren nicht zu erreichen, wie UN-Generalsekretär António Guterres vor dem am Montag beginnenden UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York warnte. Er hat den UN-Mitgliedstaaten deshalb einen "Rettungsplan" vorgelegt.

Die 193 UN-Mitgliedstaaten hatten im Jahr 2015 die sogenannte Agenda 2030 beschlossen. Sie umfasst 17 Ziele und 169 Unterziele, die bis 2030 erreicht werden sollen - darunter die Beseitigung von Hunger und extremer Armut, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad.

Die Weltgemeinschaft ist bisher allerdings weit davon entfernt, ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Laut einem UN-Bericht zur Halbzeitbilanz sind die Mitgliedstaaten bei lediglich 15 Prozent der Entwicklungsziele auf dem richtigen Weg. Bei mehr als 30 Prozent der Ziele gibt es keine Veränderung oder es wurden seit 2015 sogar Rückschritte verzeichnet.

In den ersten Jahren erzielte Fortschritte - etwa bei der Bekämpfung der extremen Armut, der Reduzierung der Kindersterblichkeit und beim Zugang zu Elektrizität - wurden durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und klimabedingte Katastrophen teils wieder zunichte gemacht. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden im Jahr 2030 nach UN-Angaben noch immer 575 Millionen Menschen in extremer Armut leben und mehr als 600 Millionen Menschen hungern.

Um die Ziele doch noch zu erreichen, hat Guterres dem zweitägigen Nachhaltigkeitsgipfel in New York nun einen "Rettungsplan für die Menschheit und den Planeten" vorgelegt. Die UN-Mitgliedsstaaten sollen sich zu einer beschleunigten Umsetzung der Agenda 2030 bekennen und konkrete Maßnahmen umsetzen, etwa nationale Strategien zur Verringerung von Armut und Ungleichheit formulieren und die internationale Finanzarchitektur reformieren.

Die Bundesregierung stellt beim New Yorker Gipfel die zwölf wichtigsten Beiträge Deutschlands zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele vor. Bundesentwicklungsministerium Svenja Schulze (SPD) will sich etwa für eine Reform der Weltbank einsetzen, damit sie mehr Spielraum für günstige Kredite hat. Neue Zusagen aus ihrem Ministerium sollen zudem zu über 90 Prozent in Projekte fließen, die die Situation von Frauen und Mädchen verbessern.

Für Deutschland nehmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) an dem Gipfel teil. Scholz sollte am Montag (18.45 Uhr MESZ) eine Rede halten. Der zweite Tag des Nachhaltigkeitsgipfels, der wegen der englischen Abkürzung für nachhaltige Entwicklungsziele auch als SDG-Gipfel bezeichnet wird, fällt dann am Dienstag mit dem Beginn der 78. Generaldebatte der UN-Vollversammlung zusammen. Dort werden am Dienstag Scholz und US-Präsident Joe Biden Reden halten.

In New York gingen am Sonntag zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz und ein Ende fossiler Brennstoffe auf die Straße. Auf Plakaten stand "Biden, beende die fossilen Brennstoffe" oder "Ich habe nicht für Brände und Überschwemmungen gestimmt". Am Mittwoch findet in New York auf Initiative von UN-Generalsekretär Guterres auch ein Klimagipfel statt.