Glatteis sorgt für zahlreiche Verkehrsunfälle in Deutschland

Gefährliches Glatteis hat am Montag in großen Teilen Deutschlands Straßen und Wege rutschig gemacht und zu vielen Verkehrsunfällen geführt, bei denen mindestens ein Mensch starb und mehrere weitere verletzt wurden. Der gefrierende Regen zog dabei von West nach Ost. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für die Osthälfte des Landes und den Norden noch bis zum Montagabend vor gefrierendem Regen und Glatteis, während sich die Lage von Westen her entspannte.

In der Nähe von Walsrode in Niedersachsen starb ein Autofahrer bei einem Unfall. Sein Wagen kam auf der Autobahn 27 von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und prallte gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei in Verden sagte. Der 25 Jahre alte Fahrer starb noch am Unfallort.

Im nordrhein-westfälischen Lippetal verlor eine Autofahrerin auf eisglatter Straße die Kontrolle über ihr Auto, das gegen einen anderen Wagen prallte. Dessen Fahrer wurde leicht, die Fahrerin schwer verletzt. In Gaggenau bei Baden-Baden wurden vier Menschen beim Zusammenstoß zweier Autos verletzt. Schon am Samstagabend ereignete sich auf glatter Straße ein Unfall im sauerländischen Oedingen, wo ein Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Nordhessen meldete die Polizei mehr als 170 Verkehrsunfälle, vor allem in der Stadt Kassel. Dort seien am Montagmorgen "im Minutentakt" Meldungen von Autofahrern eingegangen, die mit dem Wagen gegen parkende Autos oder Verkehrsschilder gerutscht seien. Dabei wurden insgesamt aber nur wenige Menschen leicht verletzt.

In Mittelhessen verzeichnete die Polizei bis zum Mittag knapp 70 Verkehrsunfälle, in der Region Mainz 118. Der Polizei in Südhessen wurden 66 glättebedingte Unfälle gemeldet. Im Rheingau-Taunus-Kreis rückten die Rettungsdienste "unter schwierigsten Bedingungen" aus, wie die Feuerwehr in Bad Schwalbach mitteilte. Insgesamt hätten 30 Menschen nach Glatteisunfällen versorgt werden müssen.

Auch Nordrhein-Westfalen war stark betroffen. Im Kreis Siegen-Wittgenstein etwa zählte die Polizei 70 Unfälle, im Landkreis Peine 30, im Rhein-Kreis Neuss 23 und im Kreis Warendorf 20. In den meisten Fällen wurde niemand verletzt. In Recklinghausen stürzte ein Rollerfahrer auf der glatten Straße und erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr in Bonn meldete seit Sonntagabend 24 chirurgische Notfälle, "die im Wesentlichen auf Stürze auf dem glattem Untergrund zurückzuführen sind".

Im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein musste die Polizei zu acht glatteisbedingten Verkehrsunfällen ausrücken. In Bremen wurde die Polizei zu mehr als 120 Unfällen gerufen. In der Region Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern gab es neun Glätteunfälle.

Nicht nur auf Wegen und Straßen wurde es schwierig. Auch der Flughafen Frankfurt teilte mit, dass es wegen der Witterungsbedingungen "zu Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfällen" komme. Passagiere sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und möglichst früh am Check-in sein. Zudem empfahl der Flughafen, den Status des Flugs auf den Internetseiten der Airlines zu prüfen.

Die Deutsche Bahn senkte wegen starken Eisregens vorübergehend die Hächstgeschwindigkeit ihrer Züge ab, seit Montagvormittag konnten die Züge im Fernverkehr aber wieder mit regulärer Geschwindigkeit fahren. Auch auf die Schulen wirkte sich das Wetter aus: In Teilen Norddeutschlands fiel am Montag der Unterricht aus, viele Schulen blieben ganz geschlossen.

In den kommenden Tagen soll es wärmer werden. Tief "Franziska" habe "mildere Atlantikluft im Gepäck", erklärte der DWD. Für den Südwesten erwartete der Wetterdienst bereits am Montag zweistellige Höchsttemperaturen, am Dienstag werde auch im Westen die Zehn-Grad-Marke geknackt.