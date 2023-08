Glücklicher Ausgang von stundenlangem Gondel-Drama in Pakistan

"Ich dachte, es wäre mein letzter Tag", sagt Attaulah Shah. "Doch Gott hat mir ein zweites Leben gegeben." Der 15-Jährige ist einer von sechs Schülern, die zusammen mit zwei Erwachsenen in Pakistan in einem stundenlangen Drama aus einer in schwindelnder Höhe feststeckenden Seilbahn-Gondel gerettet wurden. Am Tag nach der unter Hochspannung ausgeführten Rettung wurden weitere Details zur Aktion bekannt.