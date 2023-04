Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen gewinnt knapp 47 Millionen Euro im Lotto

Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen hat den Eurojackpot geknackt und kann sich über fast 47 Millionen Euro freuen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Mittwoch mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 12, 21, 24, 28 und 40 sowie die Eurozahlen 1 und 3. Die genaue Gewinnsumme beträgt 46.857.546,20 Euro.

Demnach traf der Gewinner vom Niederrhein bei der Dienstagsziehung als einziger die erste Gewinnklasse der europäischen Lotterie. Der Spielschein lief über einen sogenannten Jackpotdauertipp - mit einer Teilnahme bei einer Jackpotmindesthöhe von 20 Millionen Euro. Der Spielschein mit fünf Tipps kostete dem Sieger 10,75 Euro.

In der Gewinnklasse zwei konnte sich ein Lottospieler aus Brandenburg über knapp 1,2 Millionen Euro freuen. In der Gewinnklasse drei wurde der Eurojackpot je einmal in Niedersachsen und Thüringen sowie in Schweden und Finnland geknackt. Dafür gab es pro Gewinner rund 167.000 Euro.