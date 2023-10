Glyphosat: Keine Mehrheit unter EU-Ländern für Neuzulassung

Für die Neuzulassung von Glyphosat gibt es unter den EU-Ländern vorerst keine Mehrheit. Ein Expertengremium der Mitgliedstaaten konnte sich nach Angaben der EU-Kommission am Freitag in Brüssel nicht auf deren Vorschlag einigen, den Einsatz des Mittels für weitere zehn Jahre zu erlauben. Die Entscheidung wurde nun zunächst auf November verschoben. Deutschland enthielt sich seiner Stimme.

Die Bundesregierung hat bislang keine geeinte Position. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erklärte, Glyphosat schade unzweifelhaft der Artenvielfalt. Die EU-Kommission müsse das Signal der Mitgliedstaaten ernst nehmen und "keine Wiedergenehmigung von Glyphosat zulasten der Artenvielfalt durchsetzen", betonte Özdemir. Der Koalitionspartner FDP setzt sich jedoch für die erneute Zulassung ein.

Im Koalitionsvertrag hatten sich die Regierungsparteien ursprünglich für ein Ende der Zulassung von Glyphosat ausgesprochen. Die FDP breche "erneut bewusst den Koalitionsvertrag", kritisierte die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Aufgrund "eklatanter Datenlücken und Unsicherheiten" über die Wirkung von Glyphosat auf die Umwelt müsse die Kommission ihren Vorschlag zurückziehen, fügte Paulus hinzu.

Eine erneute Zulassung des Pestizids stärke "die Ernährungssicherheit in schwierigen Zeiten", erklärte hingegen der agrarpolitische Sprecher der FDP, Gero Hocker. Er hoffe auf eine Einigung unter den EU-Ländern bei der nächsten Abstimmung im November.

Frankreich wollte seinerseits zuletzt noch Änderungen an dem Text durchsetzen. Nach Ansicht der Regierung in Paris müsse Glyphosat verboten werden, wenn es Alternativen gebe, sagte der französische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau. Neben Frankreich kündigten auch Belgien und die Niederlande an, sich zu enthalten. Österreich und Luxemburg lehnen eine erneute Zulassung des Unkrautvernichters ab.

Die Kommission hatte vorgeschlagen, den Einsatz von Glyphosat für weitere zehn Jahre zu erlauben. Die Verwendung soll künftig jedoch an Bedingungen geknüpft sein, unter anderem sollen Landwirte mindestens fünf Meter breite Pufferstreifen einhalten. Die Mitgliedstaaten sollen zudem die Menge und die Häufigkeit für den Einsatz des Mittels beschränken können.

Glyphosat ist weltweit der am meisten verwendete Inhaltsstoff in Pestiziden. Das Mittel kann die Umwelt beeinträchtigen und steht im Verdacht, krebserregend zu wirken. Verbraucher- und Umweltorganisationen protestieren deshalb seit Jahren dagegen. Um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, brauche es "dringend einen kompletten Ausstieg aus der Pestizid-Landwirtschaft", erklärte die Verbraucherorganisation Foodwatch.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Foodwatch führen vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig unter anderem eine Klage gegen die deutsche Zulassung des glyphosathaltigen Pestizids Roundup Powerflex. Die DUH sehe sich durch die Unentschiedenheit der EU-Staaten in ihrer Klage bestätigt, erklärte der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Roundup ist ein Unkrautbekämpungsmittel des Herstellers Monsanto, der zum Bayer-Konzern gehört. Bayer sei weiterhin von der Sicherheit von Glyphosat überzeugt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Konzern bleibe zuversichtlich, dass im nächsten Schritt genügend EU-Staaten für die Zulassung stimmen.

Für eine Zustimmung zur von der Kommission vorgeschlagenen erneuten Zulassung wird eine sogenannte qualifizierte Mehrheit benötigt. Dafür müssen mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten zustimmen, die zusammen mindestens 65 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Stimmen bevölkerungsreicher EU-Länder wie Deutschland und Frankreich fallen also stärker ins Gewicht.

Die Entscheidung wurde nun zunächst auf November verschoben. Fehlt dann weiter eine Einigung, kann die EU-Kommission im Alleingang entscheiden. Nur wenn die Staaten mit qualifizierte Mehrheit gegen den Vorschlag stimmen, wäre die Neuzulassung erst einmal vom Tisch.