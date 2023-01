Golden Globe an Austin Butler für "Elvis"

Der US-Schauspieler Austin Butler ist für seine Darstellung der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley mit dem Filmpreis Golden Globe ausgezeichnet worden. Der 31-Jährige wurde bei der Preisverleihung am Dienstagabend (Ortszeit) in Los Angeles für seine Rolle in "Elvis" als bester männlicher Schauspieler in einem Drama geehrt.

Der Preis für die beste männliche Rolle in einer Komödie ging an Colin Farrell. Der Ire wurde für seinen Auftritt in "The Banshees of Inisherin", einem Film über zwei Freunde auf einer abgelegenen irischen Insel, ausgezeichnet. Der Golden Globe für die beste weibliche Darstellerin in einer Komödie ging an Michelle Yeoh für ihre Rolle in "Everything Everyone All at Once", einem Science-Fiction-Film über parallele Universen.

Die Vergabe weiterer Golden Globes stand noch aus, darunter jener für die besten Filme. Die Verleihung der Golden Globes bildet alljährlich den Auftakt der Preisverleihungen im internationalen Filmgeschäft. Vergeben werden die Preise vom Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA).

Vergangenes Jahr war die Zeremonie angesichts des Vorwurfs mangelnder Diversität und von Korruptionsvorwürfen nicht im Fernsehen übertragen worden. Nachdem die HFPA in der Folge mehr als hundert nicht-weiße Mitglieder aufnahm, strahlte dieses Jahr der Sender NBC die Verleihung der Golden Globes wieder aus.

dja