Goldener Bär der Berlinale für "Touch Me Not" von Adina Pintilie

Die internationale Jury des Filmfestivals Berlinale hat die rumänisch-deutsche Koproduktion "Touch me not" mit dem Goldenen Bären als besten Film ausgezeichnet. "Das haben wir nicht erwartet", sagte Regisseurin Adina Pintilie am Samstagabend bei der Preisverleihung im Berlinale Filmpalast. Der unkonventionelle Film begleitet drei Menschen auf der Suche nach verschiedenen Formen von Intimität.

Der Silberne Bär für die beste Schauspielerin ging an Ana Brun für ihre Hauptrolle im paraguayischen Film "The Heiresses" ("Die Erbinnen"). Der Franzose Anthony Bajon wurde mit dem Silbernen Bären für den Besten Schauspieler für seine Rolle in "La Prière" ("Das Gebet") ausgezeichnet. Den Silbernen Bären für den Besten Regisseur erhielt Wes Anderson für seinen Animationsfilm "Isle of dogs - Ataris Reise".