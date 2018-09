Goldener Löwe von Venedig für "Roma" des Mexikaners Cuarón

Der für den Streamingdienst Netflix produzierte Film " Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón ist beim Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen für den besten Film ausgezeichnet worden. Der Silberne Löwe ging am Samstagabend an den Griechen Yorgos Lanthimos für seinen Film "The Favourite". Dessen Hauptdarstellerin Olivia Coleman wurde als beste Schauspielerin geehrt. Willem Dafoe erhielt für seine Rolle als Vincent Van Gogh in "At Eternity's Gate"den Preis für den besten Schauspieler.

Dem kanadischen Regisseur David Cronenberg und der britischen Schauspielerin Vanessa Redgrave wurde zuvor bereits der diesjährige Goldene Löwe als Ehrenpreis für ihr Lebenswerk zuerkannt. Das Festival auf dem Lido gilt als gute Gelegenheit, Filme mit Oscar-Ambitionen vorzustellen.