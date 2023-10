Griechenland verzeichnet trotz verheerender Brände so viele Touristen wie nie

Trotz der verheerenden Hitzewellen und Brände haben in diesem Jahr so viele Menschen Griechenland bereist wie nie zuvor. Bis Ende August verzeichnete das Land 22,65 Millionen Besucher, wie die Zentralbank in Athen am Montag mitteilte. Das waren 18,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bisherige Rekord der Besucherzahl für diesen Zeitraum (21,84 Millionen) stammt aus dem Jahr 2019.