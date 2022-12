Größter Weihnachtsbaum steht in Dortmund

Der größte Weihnachtsbaum Deutschlands steht in Dortmund, wenngleich es sich um ein Gesteck aus hunderten Einzelbäumen handelt. Mit 45 Metern Höhe belegt der aus insgesamt rund tausend Rotfichten zusammengesetzte Christbaum den Spitzenplatz, wie die Plattform onlinecasinosdeutschland.com am Freitag in Berlin mitteilte. Der größte "echte" Weihnachtsbaum steht demnach in Wiesbaden.

Die Webseite verglich für ein Weihnachtsbaumranking die Höhen der Christbäume in den 25 größten deutschen Städten sowie vor dem Kanzleramt. Im Durchschnitt sind sie demnach knapp 19 Meter hoch.

Der Baum in der hessischen Landeshauptstadt ragt 28 Meter in die Höhe. Mit einer 26 Meter hohen Rotfichte neben dem Dom sicherte sich Köln den dritten Platz. Den vierten Platz teilen sich München, Dresden und Bonn, die sich mit jeweils 25 Meter hohen Bäumen schmücken.

Duisburg hat mit einer nur 2,20 Meter hohen Nordmanntanne den kleinsten Weihnachtsbaum unter den 25 Städten. Allerdings stellte die Stadt im Gegenzug etwa 200 davon in der gesamten Innenstadt auf. Auch in Nürnberg, Hamburg, Karlsruhe und vor dem Brandenburger Tor in Berlin sind die Weihnachtsbäume mit jeweils 15 Metern vergleichsweise klein. Ein ebenso großer Baum - eine Fichte aus Brandenburg - steht vor dem Kanzleramt.

Die hellsten Bäume stehen der Webseite zufolge in Dortmund und Köln. Sie strahlen mit jeweils etwa 50.000 LED-Lichtern. Gespart wird hingegen in Berlin: Die rund 4900 LED-Lichter am Baum vor dem Kanzleramt leuchten lediglich von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr.