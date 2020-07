Großbritannien stoppt Auslieferungsabkommen mit Hongkong

Wie erkenne ich eine innerörtliche Autobahn?

Guten Tag, es gibt ja einige Autobahnen die auf Stadtgebiet verlaufen, was nicht immer einfach erkannbar ist, wenn Wald oder Wiesen am Rand vorhanden sind. Klar, es gelten die Regeln für Autobahnen was die Geschwindigkeit betrifft (meistens mit ausgeschilderter Geschwindigkeitbegrenzung). Innerorts liegen Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen erheblich höher als außerorts. Nun frage ich mich: Wie erkenne ich, dass eine Autobahn tatsächlich innerorts verläuft. Wenn rund herum Häuser stehen, ist es einfach zu erkennen und man fährt automatisch vorsichtiger aber wenn man ortsunkundig ist und Wald und Wiesen vorhanden sind, kann man sich schnell irren und Ortsschilder habe ich an Autobahnen noch nie gesehen.