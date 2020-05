Großbritannien überholt Italien bei Zahl der Corona-Toten

Großbritannien hat bei der Zahl der Corona-Todesfälle Italien überholt: Die Zahl der Menschen, die im Vereinigten Königreich nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 starben, stieg auf über 32.313, wie die britische Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Damit ist Großbritannien das in Europa am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land und weltweit das am zweitstärksten betroffene Land nach den USA.

Am Montag hatten die britischen Behörden die Zahl der Todesfälle noch mit 28.734 angegeben. Die Regierung war zuletzt davon ausgegangen, dass der Höhepunkt der Corona-Krise überwunden sei. Am Donnerstag wollte sie über eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen beraten. Den genauen Fahrplan wollte Premierminister Boris Johnson Medienberichten zufolge aber erst am Sonntag vorstellen.

In den USA starben bislang mehr als 68.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. In Italien meldeten die Behörden mehr als 29.000 Corona-Tote.