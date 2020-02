Großbritanniens Premierminister Johnson stellt umgebildetes Kabinett vor

Knapp zwei Wochen nach dem Brexit stellt der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag sein umgebildetes Kabinett vor. Bereits am Freitag soll die Regierung in neuer Zusammensetzung tagen. Beobachter in London gehen davon aus, dass der Kabinettsumbau nicht so radikal ausfallen wird wie zunächst angenommen. So sollen etwa Finanzminister Sajid Javid und Außenminister Dominic Raab offenbar ihre Posten behalten.

Nach dem Wahlsieg der Tories Mitte Dezember war erwartet worden, dass Johnson im Kabinett eine Art Kahlschlag vornehmen werde. Dies scheint nun nicht der Fall zu sein. Nach dem Brexit hatte der Premier erklärt, er wolle sich in seiner Regierungsarbeit nun vor allem um innenpolitische Themen kümmern. Für die Menschen im ganzen Land, nicht nur in London, sollten die Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden.