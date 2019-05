Großes Staraufgebot bei 72. Filmfestspielen in Cannes

In Cannes an der Côte d'Azur beginnen am Dienstag die diesjährigen Filmfestspiele (19.30 Uhr). Der US-Regisseur Jim Jarmusch eröffnet das 72. Festival mit der Zombiekomödie "The Dead Don't Die".

Insgesamt bewerben sich 21 Filme in Cannes um die Goldene Palme. Im Wettbewerb sind unter anderem die US-Regisseure Quentin Tarantino mit "Once Upon a Time... in Hollywood" und Terrence Malick mit der deutsch-amerikanischen Koproduktion "A Hidden Life". Ein deutscher Filmemacher ist in diesem Jahr nicht vertreten. Die Goldene Palme für den besten Film wird am 25. Mai verliehen.