Großrazzia in Kalifornien gegen mehr als hundert illegale Cannabis-Plantagen

Bei einer Großrazzia in Kalifornien hat die Bundespolizei mehr als hundert Gebäude durchsucht, die von einer chinesischen Bande in Cannabis-Plantagen umfunktioniert worden waren. Bei einem der größten derartigen Einsätze in der US-Geschichte seien mehr als 600.000 Cannabispflanzen, 200 Kilogramm Ernte sowie 15 Feuerwaffen beschlagnahmt worden, teilte das US-Justizministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Eine kriminelle Organisation aus China habe für "Millionen Dollar" Häuser in den USA gekauft und aus ihnen Marihuana-Plantagen gemacht, erläuterte die Steuerbeamtin Cindy Chen in der Erklärung. Staatsanwalt McGregor w. Scott erklärte, die Plantagen seien "eine Verschandelung unserer Viertel", die eine "unsichere Umwelt für die Männer, Frauen und Kinder, die hier leben", schafften.

An den Einsätzen in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento waren hunderte Beamte der Steuer- und Einwanderungsbehörden, des FBI, der Drogenbekämpfungsbehörde DEA und der örtlichen Polizei beteiligt. US-Justizminister Jeff Sessions erklärte, ausländische Banden versuchten, US-Vierteln eine "falsche Souveränität" aufzuzwingen. Präsident Donald Trump habe ihn beauftragt, den Kampf gegen solche Banden zur Priorität zu machen, und er und sein Ministerium führten "diese Order mit Energie aus".

Der Großrazzia waren Ermittlungen vorausgegangen, die bereits 2014 begonnen hatten. Den Behörden war aufgefallen, dass mit Geld aus der südostchinesischen Provinz Fujian vermehrt Häuser in Kalifornien gekauft wurden. Verräterisch war außerdem, dass diese Gebäude einen außergewöhnlich hohen Stromverbrauch hatten - wegen der Dauerbeleuchtung, Ventilatoren und anderer Gerätschaften, die für den Anbau von Cannabis benötigt werden.

In Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA, ist seit dem 1. Januar der Cannabis-Konsum auch als Genussmittel für Erwachsene erlaubt. Es gelten aber eine Reihe von Regeln. So ist für die Herstellung, Verbreitung und den Verkauf von Marihuana eine Lizenz des Bundesstaates sowie der jeweiligen Kommune erforderlich. Die Bundesgesetze in den USA stufen Cannabis weiter als eine gefährliche Droge wie etwa auch Heroin ein und US-Justizminister Sessions ist ein erklärter Gegner der Cannabis-Legalisierung.