Grüne debattieren auf Parteitag über Asyl und Migration

Die Grünen debattieren auf ihrem Bundesparteitag am Samstag in Karlsruhe (ab 09.00 Uhr) über das heikle Thema Asyl und Migration. Hier hatte es vor allem von Parteilinken heftige Kritik an den in der Regierung geschlossenen Kompromissen für einen härteren Kurs in der Asylpolitik gegeben. Die Debatte steht allerdings erst am späten Abend auf der Tagesordnung.