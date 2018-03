Grüne fordern von Maas enge Partnerschaft mit Frankreich und aktive Europapolitik

Die Grünen-Außenpolitikerin Franziska Brantner hat vom künftigen Außenminister Heiko Maas (SPD) eine aktive Europapolitik gefordert. "Maas muss jetzt als Saarländer die Partnerschaft mit Frankreich neu beleben und mit voller Leidenschaft Europa voranbringen", sagte die Bundestagsabgeordnete am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Das Zeitfenster für Reformen in Europa schließt sich außerordentlich schnell, Maas muss schnell handeln und den versprochenen Kurswechsel für Europa angehen."

Maas soll in der erneuten großen Koalition Sigmar Gabriel (SPD) als Außenminister ersetzen. In ihrem Koalitionsvertrag räumen Union und SPD dem Thema Europa große Bedeutung ein. Sie erklären, dass sie zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit sind. Union und SPD bekennen sich außerdem dazu, dass sie die EU und "insbesondere" auch das Europäische Parlament "in ihrer Handlungsfähigkeit stärken" wollen. In Europa wird derzeit eine maßgeblich von Frankreich angestoßene Reformdebatte geführt.