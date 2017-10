Grüne lösen Debatte über Vizekanzler-Posten in möglicher Jamaika-Koalition aus

Mitten in den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition haben die Grünen bereits eine Debatte über den Posten des Vizekanzlers in dem möglichen Dreierbündnis ausgelöst. Die Koordination müsse zwischen allen drei Partnern "auf Augenhöhe" stattfinden, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Montag in Berlin. Sie bestritt aber eine Forderung nach zwei Vizekanzlern.

Eine Debatte darüber war entstanden, nachdem Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner eine gleichberechtigte Beteiligung von Grünen und FDP gepocht hatte. "Die Koordination der Regierungsarbeit kann in so einer möglichen Koalition nicht nur im Kanzleramt und bei einem weiteren Partner, sondern muss bei allen drei liegen: Union, Grünen und FDP", sagte Kellner der "Bild"-Zeitung.

Göring-Eckardt versicherte danach, es gehe um "keinerlei Posten" oder "irgendeine Bezeichnung". Es gehe darum, dass es eine vernünftige Koordination bei drei Partnern geben müsse.

Das Grundgesetz sieht auch nur einen Vizekanzler vor. Dort heißt es in Artikel 69: "Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter." Die Geschäftsordnung der Bundesregierung sieht aber umfangreichere Vertretungsregelungen vor. Sind bei einer Kabinettssitzung sowohl Kanzlerin wie Vizekanzler verhindert, dann führt ein vorab benannter Minister den Vorsitz.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber äußerte sich zurückhaltend. Die Sondierungsgespräche sollten nicht durch Personalfragen belastet werden, sagte Tauber dem RBB-Inforadio. Erst müsse über Inhalte gesprochen werden, dann über Posten.

Scharfe Kritik kam von der Linkspartei. "Noch keinen einzigen inhaltlichen Punkt gelandet, aber schonmal neue Titel einführen und Posten sichern", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte. Mit einer "derart unangemessenen Prioritätensetzung" werde "nicht wirklich Demokratieförderung" betrieben.