Grüne warnen Kohlekommission vor "Blankoscheck" für Konzerne

Mit Betrug und Täuschung in die Frühpension

Ich finde, kranke Menschen (ob körperlich oder psychisch) müssen wir in unserem Sozialnetz auffangen. Ich habe nun von einem Bekannten folgendes Erfahren: Er hat sog. Burn-Out vorgetäuscht - ist dann in BadHall auf Reha gewesen - und nun in die Pension geschickt worden. Und nun das traurige: Habe erfahren, dass er die Tests gefaket hat und sieht "Burn out" als eine echte "Lösung" um schon früher in Pension gehen zu können unter dem Motte "ich bin doch nicht blöd, und hebe mit 58 weiter Spanplatten in bei der Bude herum ... " ...und Schauspielern kann er wirklich gut... Die Psychiaterin in XXXX (möchte niemanden belasten) hat ihm auch das Burn-Out bestätigt. Sind diese Tests echt so "einfach"? Sollte man diese nicht "fälschungssicherer" machen? Ich habe nun ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen Österreichern, wenn ich nun nichts tue... Was sagt ihr, soll ich ihm melden oder eher es so laufen lassen, da es mir ja nicht direkt angeht? Es sind je eigentlich "nur" mehr wenige Jahre er "legal" gehen kann... Wenn ja, wo kann ich das machen , ohne dass er mich im nachhinein ausfindig machen wird? Ich danke für euren Rat!