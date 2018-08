Grünen-Bundeschef Habeck aus schleswig-holsteinischer Regierung verabschiedet

Rund sieben Monate nach der Wahl zum Grünen-Bundeschef hat Robert Habeck sein Ministeramt in Schleswig-Holstein an seinen Nachfolger übergeben. Am Freitag verabschiedete Regierungschef Daniel Günther (CDU) den Minister für Energiewende, Umwelt, Digitalisierung und Landwirtschaft. Zugleich überreichte er Habecks Parteikollegen Jan Philipp Albrecht laut Staatskanzlei in Kiel die Ernennungsurkunde. Albrecht tritt sein Amt am Samstag an.

Auf Habeck sei in der Kieler Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP "Verlass" gewesen, erklärte Günther. Das gelte "fachlich und vor allem menschlich". Nun freue er sich auf die Arbeit mit seinem Nachfolger. Albrecht sei "fachlich hervorragend geeignet".

Habeck war Ende Januar zum neuen Vorsitzenden der Grünen gewählt worden, er teilt sich diesen Posten in einer Doppelspitze mit Annalena Baerbock. Habeck hatte deshalb angekündigt, sein Amt in Kiel nach einer Übergangsfrist abzugeben. Bei den Grünen gilt die Grundregel, Parteiämter von Regierungsverantwortung zu trennen.

Habeck erklärte zum Abschied, er sei "dankbar" für seine vier Jahre als Landesminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er habe "dem Land Schleswig-Holstein und seinen Menschen dienen" können. Albrecht teilte mit, er freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Das Land stehe derzeit vor "großen Herausforderungen".

Der 35-jährige Jurist aus dem niedersächsischen Braunschweig war neun Jahre Europaabgeordneter der Grünen, daneben war er Dozent an der Universität im österreichischem Wien und absolvierte ein Rechtsreferendariat am Landgericht Aachen in Nordrhein-Westfalen.