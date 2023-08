Grünen-Fraktion will sozialen Wohnungsbau und energetische Sanierung fördern

Mit einem Investitionsprogramm in Höhe von 30 Milliarden Euro will die Grünen-Bundestagsfraktion die Konjunktur ankurbeln. Die Vorschläge seien "auf der einen Seite gut für Klima und Gerechtigkeit, auf der anderen Seite gut für Handwerk und Jobs", sagte Fraktionschefin Katharina Dröge am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Fraktion schlägt vor, die Kreditermächtigungen aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds zu nutzen. Dort sei noch Spielraum.

"Jeder fragt sich ja gerade: Wie geht es in meinem Job in Zukunft weiter? Wie kann ich meine Miete bezahlen?", sagte Dröge im ZDF. Die "Investitionsagenda" der Fraktion, die AFP vorlag, besteht aus drei Säulen: Investitionen in die Standortsicherung, in die öffentliche Infrastruktur und "in Menschen, die all das erarbeiten".

"Impulsgeber für Konjunktur, Jobs und Klimaschutz" könne die Baubranche werden, heißt es im Positionspapier der Fraktion. Dröge sagte im ZDF, nach dem Bau-Boom der vergangenen Jahre sei gerade das Baugewerbe wegen der hohen Zinsen und Lieferengpässen aktuell in einer schwierigen Situation. "Wenn man die energetische Gebäudesanierung und den sozialen Wohnungsbau deutlich stärker fördern würde, dann würde man hier einen doppelten Effekt schaffen", sagte sie.

Für viele Menschen sei es aktuell "unmöglich", bezahlbare Wohnungen zu finden, heißt es im Positionspapier. Ende des vergangenen Jahres habe es weniger Sozialwohnungen als im Jahr zuvor gegeben, gleichzeitig zahle mittlerweile jeder dritte Haushalt mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für das Wohnen. Die Erhöhung der Investitionstätigkeit in dauerhaft bezahlbare und energetisch hochwertige Wohnungen sei auch "eine zentrale Gerechtigkeitsfrage".

Die Fraktion plädiert für die bereits vor einiger Zeit von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgestellte Idee eines Industriestrompreises, mit dem die Strompreise für energieintensive Unternehmen gedeckelt würden. In den 2020er-Jahren müsse es wettbewerbsfähige Strompreise geben, "bis die Erneuerbaren Energien wirklich effektiv die Preise senken", sagte Dröge im ZDF.

Die Klima-Investitionsprämie aus Christian Lindners (FDP) Wachstumschancengesetz für Investitionen in klimafreundliche Technologien geht laut Positionspapier zwar in die richtige Richtung, "ist aber leider zum Miniatur-Modell geraten". Vor dem Hintergrund der Klimakrise brauche es deutlich größere und gezieltere Investitionen in Klima-Technologien.

Dröge räumte ein, dass es in der Bundesregierung unterschiedliche Vorstellungen zwischen den drei Ampelparteien gibt. Bis zum Ende des Sommers wollten sie aber zu gemeinsamen Lösungen kommen, kündigte sie im ZDF an.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hob unterdessen die Stärken des Standorts Deutschland hervor. "Zurzeit planen etwa zwei Dutzend Unternehmen Großinvestitionen in Deutschland mit einem gesamten Investitionsvolumen von rund 80 Milliarden Euro", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sie wollen hier investieren und werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen." Diese Projekte nähmen Schritt für Schritt Gestalt an.

Deutschland sei ein Standort mit gut ausgebildeten Leuten, einem starken Mittelstand, innovationsfähigen Betrieben und etlichen Unternehmen, die Ideen hätten und sich erneuern würden. "Wir haben von der Pharmaindustrie bis zur Batteriezellenfertigung, von der Halbleiterindustrie bis zur Wasserstoffproduktion ein vielfältiges Biotop mit großer Investitionsbereitschaft geschaffen, das in den nächsten Jahren auch deutliche Früchte tragen wird und hilft, den Wohlstand zu erneuern", sagte Habeck.