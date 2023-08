Grünen-Fraktionschefin erwartet baldige Einigung bei Kindergrundsicherung

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann erwartet eine baldige Einigung des Bundeskabinetts über die Kindergrundsicherung und das Wachstumschancengesetz. "Wir werden sicher im Umfeld von Meseberg relevante Entscheidungen treffen", sagte Haßelmann am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Im brandenburgischen Meseberg trifft sich das Kabinett Ende August zur Klausur. Anschließend, in der Woche ab dem 4. September, tritt der Bundestag wieder zusammen - bis dahin soll es laut Haßelmann "Beschlüsse im Kabinett geben".

Das Parlament werde dann beide Gesetzesvorhaben beschließen. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte vergangene Woche im Kabinett ein Veto gegen das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) eingelegt. Hintergrund sind Meinungsverschiedenheiten über die Kindergrundsicherung, für die Paus mehr Mittel für erforderlich hält. Sowohl die FDP als auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierten dieses Vorgehen.

Haßelmann verteidigte das Vorgehen ihrer Parteikollegin: Wenn es noch offene Fragen gebe bei Gesetzesvorhaben, dann sei es "auch ein Stück weit normal, dass man die stellt und die beantwortet werden". Es brauche zudem beides - "wirtschaftliche Impulse und soziale Impulse" -, sagte sie zu den zwei strittigen Gesetzesvorhaben. Eine soziale und ökologische Marktwirtschaft lebe davon, "dass wir einerseits eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben und gleichzeitig etwas tun für den sozialen Zusammenhalt".

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte die Bundesregierung auf, 12,5 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung zu veranschlagen. "Das ist die Mindestsumme, von der wir sagen: Damit kann man eine Basis dafür schaffen, dass Kinder und Jugendliche zu beruflichen und schulischen Erfolgen kommen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel im Sender rbb24 Inforadio.

Werde weniger investiert, müsse offen gesagt werden, dass nicht alle Kinder abgesichert werden könnten, sagte Piel weiter. "Wir sagen als DGB ganz klar: Das muss für alle Kinder gelten."

Paus hatte zunächst einen Kostenrahmen von zwölf Milliarden Euro genannt. Nach Informationen von Zeit online sieht der Gesetzentwurf mit 3,5 Milliarden Euro jährlich nun eine deutlich niedrigere Finanzierung vor.

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gyde Jensen kritisierte, dass sich die Diskussion über die Kindergrundsicherung vor allem auf Geldsummen konzentriere. Im rbb Infradio sagte sie: "Wenn die Kindergrundsicherung erfolgreich sein soll, dann reden wir nicht in erster Linie über Zahlen, sondern dann reden wir darüber: Wie können wir zukünftig hinbekommen, dass Leistungen digitalisiert, mit einem Ansprechpartner, ausgezahlt werden?"

Die FDP-Politikerin verwies darauf, dass Kinderzuschlag und Kindergeld zum Anfang des Jahres erhöht wurden. Allerdings rufe etwa nur ein Drittel der Anspruchsberechtigten den Kinderzuschlag auch ab. "Ich glaube, da kann man definitiv besser werden."

Die Kindergrundsicherung soll bisherige familienpolitische Leistungen zusammenfassen und das Verfahren für deren Bezug erleichtern. Die entsprechenden Pläne der Familienministerin werden seit Wochen kontrovers diskutiert.

Finanzminister Lindner sieht sie kritisch. Beim Tag der offenen Bundesregierung am Wochenende stellte er einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Zuwanderung her. Er fragte dabei, ob es nicht zumindest diskussionswürdig sei, stärker "in die Sprachförderung und Integrationsfähigkeit der Eltern zu investieren". Zudem schlug er vor, die Schulen und Kitas so auszustatten, "dass sie das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können".