Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen empfiehlt Tragen von Schutzmasken im Herbst

Angesichts der bevorstehenden Infektionswelle hat der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, in sensiblen Bereichen wieder das Maskentragen empfohlen. "Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). Die Zahl der Atemwegserkrankungen und laborbestätigten Corona-Fälle steigt in Deutschland an.