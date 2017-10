Grünen-Politikerin Roth fordert Absage von Abschiebeflug nach Afghanistan

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat die Bundesregierung zum Verzicht auf den geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan aufgefordert. Die bevorstehende Abschiebung der afghanischen Asylbewerber in ihr Heimatland stehe "in deutlichem Widerspruch zu unserer humanitären Schutzverantwortung", kritisierte Roth am Dienstagabend.

Der Abschiebeflug soll möglicherweise noch am Dienstagabend vom Flughafen Leipzig aus in Richtung Afghanistan starten. "Noch ist es nicht zu spät", erklärte die Grünen-Politikern. Sie appellierte direkt an den geschäftsführenden Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), "den Abschiebeflug noch zu stoppen - und alle weiteren Abschiebungen nach Afghanistan bis auf weiteres auszusetzen".

Die Sicherheitslage in Afghanistan werde immer schlechter, argumentierte Roth. Allein in der vergangenen Woche seien dort fast 250 Zivilisten und Sicherheitskräfte bei Anschlägen ums Leben gekommen. Roth war am Dienstag in ihrem Amt als Bundestagsvizepräsident bestätigt worden.