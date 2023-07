Grünes Licht aus Berlin für Bau von LNG-Terminal auf Rügen

Der Bund hat grünes Licht für den Bau des umstrittenen LNG-Terminals auf Rügen gegeben. Der Bundestag stimmte am Freitag für eine entsprechende Änderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Der Bundesrat lehnte einen Antrag aus Mecklenburg-Vorpommern auf Anrufung des Vermittlungsausschusses ab. Das Gesetz kann somit in Kraft treten, die örtlichen Behörden müssen die Genehmigungsverfahren für die geplante Anlage im Hafen von Mukran beschleunigt bearbeiten.

In dem Hafen auf der Ostseeinsel sollen zwei schwimmende Importterminals für Flüssigerdgas verankert und eine Anbindungspipeline nach Lubmin gebaut werden. Die Bundesregierung argumentiert mit der Versorgungssicherheit im Land. Die Novelle sichere "maßgeblich die Energieversorgung auch im kommenden Winter", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der Hafen Mukran sei "ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet", das "nach einem intensiven Abwägungs- und Bewertungsprozess" den Vorzug erhalten habe.

Örtlich gibt es allerdings massiven Widerstand. "Wir werden gegen die geplante Errichtung der Anlagen vor dem Bundesverwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung mit dem Ziel des vorläufigen Baustopps beantragen", erklärte der Rechtsanwalt Reiner Geulen, der die Rügener Gemeinde Ostseebad Binz vertritt. Die Ostsee vor Rügen sei nicht der Ort für den Ausbau zu einer "großflächigen Industrieregion".

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hatte sich lange nicht klar zu dem Vorhaben positioniert. Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) machte am Donnerstag jedoch deutlich, dass seine Regierung die Pläne ebenfalls ablehne. Der Bund habe im Gegenzug keine verbindlichen Zusagen für weitere Fördermittel für die Region gemacht, begründete er dies.

Die Verantwortung für die LNG-Pläne auf Rügen "trägt einzig und allein der Bund", sagte Backhaus am Freitag in der Bundesratssitzung. Der Bundesregierung warf er außerdem "mangelhafte Kommunikation und mangelnde Transparenz" vor. "Die Menschen fühlen sich nicht mitgenommen."

Klimaschützer kritisieren die LNG-Pläne der Bundesregierung außerdem als überdimensioniert und nicht kompatibel mit dem Klimaschutzgesetz. Das LNG-Gesetz sei "eine Fehlentscheidung zu Lasten von Meeresnatur und Klimaschutz", erklärte der WWF am Freitag. "Entgegen der Bedarfslage neue fossile Strukturen inmitten eines Meeresschutzgebiets aufzubauen, ist der Abschied von einer konsequenten grünen Energiewende."

Bau und Betrieb der neuen Pipeline und des Terminals übernehmen der Netzbetreiber Gascade, der auch die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 1 betrieb, sowie das Unternehmen Deutsche Regas, das bereits ein LNG-Terminalschiff im Hafen von Lubmin betreibt. Die Unternehmen müssen die entsprechenden Genehmigungsanträge einreichen, was teils bereits geschehen ist.

"Die ablehnende Haltung der Landesregierung hat keinerlei Einfluss auf das Genehmigungsverfahren", teilte das Umweltministerium in Schwerin am Freitag mit. Die zuständigen Behörden, die jeweils dem Umwelt- oder dem Wirtschaftsministerium unterstellt seien, würden die Argumente für und gegen das Terminal sorgfältig prüfen.

Das Bundeswirtschaftsministerium macht derweil weiter Druck. Wie das Nachrichtenportal "Business Insider" unter Verweis auf ein Schreiben aus Habecks Ministerium an den Haushaltsausschuss des Bundestages berichtete, sollte am 1. August mit den Bauarbeiten in der Ostsee begonnen werden, "damit die Arbeiten vor der Heringslaiche bis Mitte Dezember abgeschlossen werden könnten". Andernfalls könne das Terminal erst im Frühjahr fertiggestellt werden.