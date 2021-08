Grünes Licht für Freilassung des Mörders von US-Senator Robert F. Kennedy

Der Mörder des US-Senators Robert F. Kennedy hat grünes Licht für seine Freilassung bekommen.

Der Mörder des US-Senators Robert F. Kennedy hat grünes Licht für seine Freilassung bekommen. Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Kalifornien stimmte am Freitag in San Diego für die Freilassung von Sirhan Sirhan auf Bewährung. Robert F. Kennedy war 1968 während des Präsidentschaftswahlkampfs in einem Hotel in Los Angeles erschossen worden. Er war ein Bruder des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy.

Der heute 77- Jahre alte Sirhan Sirhan war am 17. April 1969 des Mordes an dem New Yorker Senator Robert F. Kennedy schuldig gesprochen worden. Seine Strafe wurde 1972 von der Todesstrafe in lebenslange Haft umgewandelt. Er beantragte insgesamt 16 Mal eine Haftentlassung, 15 Mal wurde der Antrag abgelehnt.

Die endgültige Entscheidung über eine Entlassung aus dem Gefängnis liegt bei Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Ihm wird die Entscheidung des Ausschusses für Haftentlassung nach einer 90-tägigen Prüfung vorgelegt.