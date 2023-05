Grundschülerin bei Attacke in Berliner Schule lebensgefährlich verletzt

Hintergründe unklar Grundschülerin bei Attacke in Berliner Schule lebensgefährlich verletzt

Bei einem Angriff werden an einer Berliner Grundschule zwei Kinder verletzt. Vieles in dem Fall ist noch unklar.

In Berlin-Neukölln ist eine Grundschülerin bei einer Attacke auf einem Schulgelände lebensgefährlich verletzt worden. Ein zweites Mädchen sei ebenfalls verletzt worden, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. In der Nähe des Schulgeländes konnte demnach ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die beiden Kinder sind den Angaben zufolge sieben und acht Jahre alt, beide kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Attacke waren einer Polizeisprecherin zufolge noch völlig unbekannt. Auch sei unklar, ob sich der mutmaßliche Angreifer und die beiden Tatopfer kennen. Nicht bestätigen wollte die Polizeisprecherin einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach es sich um einen Messerangriff handelte. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.