Guterres fordert Waffenruhe zur Beendigung des "Alptraums" im Gazastreifen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Samstag in Kairo

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich für eine "humanitäre Waffenruhe" im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas stark gemacht. Zum Auftakt eines internationalen Nahost-Gipfeltreffen in Kairo am Samstag forderte Guterres weltweites "Handeln zur Beendigung dieses schrecklichen Albtraums". Im Gazastreifen ereigne sich derzeit eine "humanitäre Katastrophe", bekräftigte der UN-Chef.

Guterres' Äußerungen erfolgten nur wenige Stunden, nachdem erste Hilfslieferungen über Ägypten im Süden des Gazastreifens eingetroffen waren. Der UN-Generalsekretär forderte "viel mehr" Hilfe für die 2,4 Millionen Bewohner des palästinensischen Gebietes. Die Palästinenser bräuchten eine "anhaltende Lieferung von Hilfe" nach Gaza, fügte er hinzu.

Ägypten hat angesichts der Eskalation des Nahostkonflikts zum "Cairo Summit for Peace" geladen. Zu den Teilnehmern gehören der jordanische König Abdullah II., Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie Außenministerinnen und Außenminister mehrerer EU-Staaten. Deutschland wird von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vertreten. Vertreter Israels sind nicht vor Ort.

Die radikalislamische Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet und dabei nach israelischen Angaben mindestens 1400 Menschen getötet sowie rund 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Angriff riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete dort massive Luftangriffe. Nach Angaben der Hamas wurden seit Kriegsbeginn mindestens 4137 Menschen in dem Gebiet getötet und 13.162 weitere verletzt.