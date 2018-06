Haager Gericht spricht Kongos Ex-Vizepräsident in Berufungsverfahren frei

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat die langjährige Haftstrafe gegen Kongos früheren Vizepräsidenten Jean-Pierre Bemba wegen schwerer Verfahrensfehler aufgehoben. Das Haager Gericht gab am Freitag dem Berufungsantrag Bembas statt, der 2016 wegen Kriegsverbrechen zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Dem Politiker und Milizenführer aus der Demokratischen Republik Kongo waren schwere Kriegsverbrechen in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik angelastet worden.

Die Berufungskammer des Gerichts begründete den Freispruch mit Verfahrensmängeln: "Die ernsthaften Fehler der ersten Instanz machen die strafrechtliche Verantwortung nichtig", sagte die Berufungsrichterin Christine van den Wyngaert. Deswegen werde "der Schuldspruch gegen Jean-Pierre Bemba annulliert" und in einen Freispruch umgewandelt.

Bemba könne "nicht strafrechtlich für die Verbrechen verantwortlich gemacht werden, die seine Truppen in der Zentralafrikanischen Republik begangen haben", sagte van den Wyngaert.

Bemba war im Mai 2008 festgenommen worden. Der Prozess vor dem Gericht in Den Haag begann 2010 und endete 2016 mit dem Schuldspruch. Das IStGH sah es in dem nun aufgehobenen Urteil als erwiesen an, dass Milizionäre einer von Bemba befehligten Kampftruppe in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik in den Jahren 2002 und 2003 in zahlreichen Fällen Folter und Mord verübten. Bemba habe "während der gesamten Einsatzdauer das militärische Kommando und die faktische Kontrolle über seine Truppen in Zentralafrika" gehabt und sei deswegen strafrechtlich verantwortlich.

Es war das erste Mal, dass der IStGH einen Oberbefehlshaber für Verbrechen verantwortlich machte, die er nicht direkt angeordnet hatte. Zudem hatte sich das Gericht auch erstmals darauf konzentriert, Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalt als Mittel der Kriegsführung zu ahnden.