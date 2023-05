Habeck will Ampel-Vertreter "zeitnah" zu Gespräch über Heizungsgesetz einladen

Im Streit um das Heizungsgesetz will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Vertreter der Fraktionen der Ampelkoalition zu einem Gespräch einladen. Das Treffen solle "zeitnah" erfolgen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Demnach hat die FDP am Donnerstag bei dem Ministerium 77 Fragen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) eingereicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mahnte die Koalitionsparteien, ihre Differenzen rasch zu überwinden.