Haftbefehl gegen zwei Terrorverdächtige aus Castrop-Rauxel beantragt

Nach der Festnahme zweier Männer in Castrop-Rauxel wegen Terrorverdachts ist Haftbefehl gegen die beiden Iraner beantragt worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Sonntagabend mitteilte, sollten der 32-jährige M. J. und sein 25-jähriger Bruder J. J. einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, einen islamistisch motivierten Anschlag geplant zu haben.