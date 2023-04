Haftstrafe für Pflegerin nach Tod von 27-Jähriger in Berlin

Haftstrafe für Pflegerin nach Tod von 27-Jähriger in Berlin

Rund acht Monate nach dem Erstickungstod einer pflegebedürftigen 27-Jährigen hat das Berliner Landgericht deren Pflegerin zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach die 46 Jahre alte Susanne T. am Donnerstag der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass T. die junge Frau weiter mit Brei gefüttert hatte, obwohl diese die Nahrung versehentlich eingeatmet hatte und nicht schluckte. Daran erstickte sie.

T. fütterte demnach die 27-Jährige auch weiter, als diese hustete. Sie habe sich über "dieses Anzeichen, das verzweifelte Husten", hinweggesetzt, sagte der Vorsitzende Richter Bernd Miczajka. "Die Angeklagte wollte willentlich die Geschädigte zum Essen bringen." Die gelernte Physiotherapeutin, welche die Familie der 27-Jährigen als Einzelfallhelferin schon mehrere Jahre lang begleitete hatte, war laut Gericht seit rund drei Jahren alkoholabhängig.

Sie leugnete und verdeckte dies jedoch. Unmittelbar vor der Tat betrank sie sich demnach ebenfalls. Den Feststellungen der Kammer zufolge waren "die alkoholbedingte Enthemmung", aber auch die psychische Belastung und Ermüdung der 46-Jährigen Gründe, weshalb sie der jungen Frau "gegen ihren Willen" weiter Brei verabreichte.

Dieser gelang laut Obduktion nicht nur in die Luftröhre, sondern auch in die Lunge. Die 27-Jährige, die aufgrund einer Trisomie-8-Beeinträchtigung auf Hilfe angewiesen war, starb demnach wenige Minuten später. "Wir wissen nicht genau, wie es dann weiterging", sagte Miczajka. Die Kammer habe dies nicht aufklären können.

Die Tat hatte sich Anfang August in der Wohnung der Pflegerin im Ortsteil Prenzlauer Berg ereignet. Die Eltern der 27-Jährigen hatten ihre Tochter dort für eine Woche untergebracht, danach hätte sie zurückgebracht werden sollen. Wenige Tage nach dem Vorfall beseitigte T. dort den Feststellungen des Gerichts zufolge "sämtliche Spuren der Nahrungsabgabe".

Dann fuhr sie nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie später festgenommen wurde. Anschließend kam sie in Untersuchungshaft. Diese solle andauern, entschied das Gericht nun. Die 27-Jährige war in der Zwischenzeit von ihren Eltern in der Wohnung der Pflegerin tot gefunden worden.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die viereinhalb Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidigung plädierte hingegen auf eine Bewährungsstrafe. Der Prozess hatte Anfang Februar begonnen.