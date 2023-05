Haftstrafen für Bande in Berlin wegen Kokainschmuggels in Tonnenbereich

Wegen Kokainschmuggels im Tonnenbereich hat das Berliner Landgericht fünf Mitglieder einer Bande zu Haftstrafen zwischen fünf und 13 Jahren verurteilt. Das Gericht sprach die Männer am Montag unter anderem des bandenmäßigen Drogenhandels in großem Stil schuldig. Es ordnete zudem die Einziehung von erlangten Erträgen im Wert von rund sechs Millionen Euro an.

Vor August 2011 sollen sich der 38-jährige Gordon B., der 34-jährige Nibar S. und der 37-jährige Dominique E. zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um Kokain nach Deutschland zu bringen. Für diesen Zweck gründete die Bande zudem verschiedene Scheinfirmen.

Die zwei weiteren Angeklagten schlossen sich der Gruppe später an. Von Januar 2012 bis 2018 importierte die Bande so mehrere Seecontainer aus Brasilien über den Hamburger Hafen nach Deutschland.

Das Kokain war in Stahlträgern oder hohlen, eigens hierfür angefertigten Metallplatten in den Containern versteckt. Insgesamt gelangten rund drei Tonnen in die Bundesrepublik. Die Drogen wurden dann an noch unbekannte Abnehmer weiterverkauft.

B. wurde hierfür zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, S. zu elf Jahren und neun Monaten, E. zu elf Jahren und sechs Monaten. Gegen die beiden weiteren Angeklagten wurden Haftstrafen in Höhe von sechs Jahren sowie fünf Jahren und einem Monat verhängt.