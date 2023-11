Hamas und Klinikleitung: Tödlicher Beschuss von Krankenhaus und Schule in Gaza

Im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas sowie eines Klinikdirektors am Freitag der größte Krankenhauskomplex des Gebiets und ein Schulgebäude beschossen worden. Dutzende Menschen wurden diesen Angaben zufolge dabei getötet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, das Gesundheitssystem im nördlichen Gazastreifen sei "am Boden". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte Israel auf, die Bombardierung zu stoppen. Israel korrigierte indes die Zahl der Toten durch den Hamas-Angriff auf das Land nach unten - von rund 1400 auf 1200.

Die Hamas und der Leiter des Al-Schifa-Krankenhauses im Zentrum der Stadt Gaza machten Israel für die Angriffe verantwortlich. Zur Lage am Al-Schifa-Krankenhaus sagte Klinikdirektor Mohammed Abu Salmija, israelische Panzer hätten das Gelände und die Entbindungsstation beschossen. Die Hamas sprach von 13 Toten und "dutzenden Verletzten" durch diesen Beschuss.

Salmija berichtete zudem von "rund 50 Leichen", die nach einem Beschuss der Al-Burak-Schule in der Stadt Gaza am Freitagmorgen in sein Krankenhaus gebracht worden seien. Das Schulgebäude dient demnach als Unterkunft für Flüchtlinge. Die Angaben ließen sich von der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht überprüfen.

Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" erklärte am Samstagmorgen im Onlinedienst X, ehemals Twitter, dass "in den vergangenen Stunden die Angriffe auf das Al-Schifa-Krankenhaus dramatisch zugenommen haben" und sprach von einer "katastrophalen" Situation in der Einrichtung.

Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Am Donnerstagabend hatte sie heftige Kämpfe nahe des Al-Schifa-Krankenhauses gemeldet und mitgeteilt, "mehr als 50 Terroristen" getötet und von den Hamas genutzte Tunnel zerstört zu haben.

Israel wirft der Hamas immer wieder vor, das Al-Schifa-Krankenhaus und andere Krankenhäuser als Verstecke zu nutzen und Zivilisten als "Schutzschilde" zu missbrauchen, was die militante Palästinenserorganisation bestreitet.

Nach Angaben der WHO sind die Hälfte der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen nicht mehr funktionstüchtig. "Die Krankenhausflure sind überfüllt mit Verletzten, Kranken und Sterbenden, die Leichenhallen sind überfüllt", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es werde ohne Anästhesie operiert, zehntausende Vertriebene seien in den Räumen untergebracht, fuhr er fort. "Das Gesundheitssystem ist am Boden - und dennoch wird weiterhin lebensrettende Versorgung geleistet", sagte der WHO-Chef.

Der französische Präsident Macron forderte indes Israel in einem am Freitag ausgestrahlten BBC-Interview auf, die Bombardierungen zu beenden, die Zivilisten im Gazastreifen töteten. "Wir teilen den Schmerz (Israels). Und wir teilen ihren Wunsch, den Terrorismus loszuwerden", sagte Macron. Aber "de facto werden heute Zivilisten bombardiert. Babys, Frauen, Alte werden bombardiert und getötet". Dafür gebe es keine Rechtfertigung. "Wir fordern Israel daher nachdrücklich auf, damit aufzuhören", sagte Macron.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu betonte anlässlich Macrons Äußerungen, die Verantwortung für jeglichen Schaden an Zivilisten liege bei der Hamas. Diese habe mit den Massakern vom 7. Oktober den Krieg ausgelöst. Zudem setze sie Zivilisten als "menschliche Schutzschilde" ein.

Mit ihren massiven Angriffen im dicht besiedelten Gazastreifen reagiert die israelische Armee auf den beispiellos brutalen Angriff der Hamas auf Israel. Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt, darunter zahlreiche Kinder. Mehr als 240 Menschen wurden nach israelischen Angaben in den Gazastreifen verschleppt.

Am Freitag korrigierte die israelische Regierung die Zahl der Toten durch den Hamas-Angriff nach unten. Dabei seien etwa 1200 Menschen in Israel getötet worden, nicht 1400 wie bisher vermutet, sagte Außenministeriumssprecher Lior Haiat der Nachrichtenagentur AFP.

Bei den neuen Zahlen handele es sich um eine "aktualisierte Schätzung" der bei dem Angriff Getöteten. Darin enthalten seien auch ausländische Arbeiter und andere ausländische Staatsangehörige. Die Zahl könne sich noch ändern, wenn alle Leichen identifiziert worden seien, fügte Haiat hinzu.

Israel hatte der Hamas nach deren Angriff den Krieg erklärt. Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen wurden seither nach Angaben der Hamas mehr als 11.000 Menschen getötet, darunter 4500 Kinder. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.