Hamburg bekommt Rudolf-Augstein-Promenade zu Ehren von "Spiegel"-Gründer

Die Stadt Hamburg hat die Ericuspromenade am Verlagshaus des Magazins "Der Spiegel" in Rudolf-Augstein-Promenade umbenannt. So solle an den "Ausnahmejournalisten und Ehrenbürger" erinnert werden, teilte die Hansestadt am Donnerstag mit. Der 2002 verstorbene Augstein wäre am 5. November 100 Jahre alt geworden.